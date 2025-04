Bologna-Napoli 1-1, si dividono un tempo e un punto a testa al Dall’Ara

Finisce il monday match tra Bologna e Napoli col risultato di 1-1 al Dall’Ara. Il Napoli nel primo tempo con tanta fisicità e agonismo riesce a prevalere sul pressing alto del Bologna spaccando più volte la difesa rossoblù. Tra queste azioni, arriva il gran gol di Anguissa che racchiude l’emblema dello schema preparato da Conte in settimana. Nel secondo tempo gli azzurri si racchiudono in area e non riescono a trovare un modo efficace per mandare in tilt il pressing altissimo felsineo, che trova il pareggio con un’azione ben costruita e finalizzata da Ndoye. Gli azzurri arrancano e riescono a trovare il primo tiro in porta nel secondo tempo solo al minuto 90.