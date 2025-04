Finisce il primo tempo del monday match Bologna-Napoli 0-1 con un gran bel gol di Anguissa. Azzurri meritatamente in vantaggio con tanta dedizione, forza e agonismo su ogni contrasto. Neres all’inizio sciupa una ghiotta occasione, ma il Napoli riesce a sfondare la difesa bolognese con un ottimo Lukaku, bravo nel fare sponde e aperture ai suoi compagni. Il Bologna sul finale ci prova a impensierire la porta di Scuffet, ma per il momento nessuna parata importante per il secondo portiere azzurro.