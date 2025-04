Bologna, ecco la lista dei convocati per la partita contro il Napoli

Questa sera andrà in scena una sfida forse non decisiva, ma importantissima per le sorti di tutte e due le squadre: il Napoli per lo scudetto, il Bologna per la Champions League. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la partita di oggi:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.