Romano: “Osimhen non resterà al Galatasaray! Ecco il piano degli azzurri”

La tenelovela Osimhen continua, siamo quasi a fine stagione e si comincia a parlare già di calciomercato. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del bomber nigeriano, ecco le sue parole:

“Victor Osimhen non resterà al Galatasaray il prossimo anno. Possiamo dirlo con sicurezza, tornerà a Napoli e sarà ceduto. Il piano degli azzurri, è quello di venderlo già a giugno, il più presto possibile per evitare le situazioni dello scorso agosto dove venne ceduto in prestito nel mese successivo. Ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, il club azzurro però ascolterà anche altre opzioni.

Ha degli interessi da parte dei club di Premier; può essere un obiettivo dello United, ma non è l’unico club. Il trasferimento non sarà semplice per lo stipendio che chiede lui e per le cifre in sè dell’acquisto. L’opzione Arabia resta, anche l’anno scorso era tutto fatto con l’Al-Ahli. Non andò lì non perchè non voleva, ma per De Laurentiis. La cosa certa è che Victor vuole uno stipendio alto, il tempo è fondamentale perchè il club azzurro vuole venderlo subito per reinvestire”.