Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento sul suo canale YouTube riguardo alla situazione di Victor Osimhen. Secondo l’esperto il futuro del giocatore dovrà essere definito a breve. Con l’avvicinarsi della fine del campionato prevista per il 25 maggio, il tempo per prendere decisioni si riduce. Il Napoli avrebbe intenzione di vendere Osimhen, ora in prestito al Galatasaray, entro fine giugno. Questo permetterebbe alla società di registrare l’operazione nell’attuale bilancio ed evitare di prolungare una situazione che in passato ha generato complicazioni, limitando le capacità di investimento del club. Per raggiungere questo obiettivo, il Napoli potrebbe valutare proposte inferiori alla clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, applicabile solo ai club stranieri. Tra i potenziali acquirenti spicca il Manchester United, ma anche le opzioni provenienti dall’Arabia Saudita meritano attenzione. Squadre saudite potrebbero attrarre il giocatore con offerte salariali importanti. Già nella scorsa stagione Osimhen aveva considerato l’ipotesi di trasferirsi in Oriente, ma la trattativa venne bloccata dal presidente De Laurentiis.