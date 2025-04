L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le probabili scelte tattiche di Antonio Conte per la gara contro il Bologna. Secondo il quotidiano, il Napoli è già concentrato sulla preparazione al prossimo impegno di campionato. Per la sfida in trasferta contro il Bologna, il 4-4-2 con il recupero di McTominay rimane una possibile opzione per l’avvio, anche se Conte sembra più propenso a confermare lo schema del 4-3-3. Spinazzola resta invece un’incognita: potrebbe rientrare tra i convocati se riuscirà a recuperare pienamente la forma fisica, altrimenti rimarrà fuori come accaduto nell’ultimo match contro il Milan. Spinazzola sembra sulla buona strada per il rientro, nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno bloccato contro il Milan. C’è fiducia sul suo recupero, ma sarà fondamentale che gli ultimi allenamenti confermino la stabilità delle sue condizioni fisiche prima di sancire il suo rientro ufficiale.