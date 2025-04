L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento di David Neres, evidenziando il contributo decisivo del brasiliano nella corsa verso lo Scudetto. Grazie alle sue giocate, Conte è tornato al 4-3-3, che ha messo in risalto le qualità offensive del brasiliano, nella sfida contro il Milan. Qui Neres ha spesso sfruttato la sua capacità di penetrazione fino a quando la condizione fisica ha retto. Dopo essere tornato in campo, ha creato disordine nella zona di Walker, infiammando lo stadio Maradona. Una pausa strategica, giusto nel momento decisivo, per affrontare le ultime otto partite che separano il Napoli dal sogno Scudetto, partendo da Bologna fino al Cagliari. L’attenzione si concentra ora sulla sfida contro il Bologna. I dribbling di Neres saranno fondamentali, in un match contro una squadra ben organizzata. Il Napoli farà affidamento sulle sue incursioni, che potrebbero concludersi convergendo verso il centro o raggiungendo il fondo con l’obiettivo di servire Romelu Lukaku per la finalizzazione. Neres punta a recuperare il ruolo da protagonista avuto da dicembre a febbraio, in una fase in cui il Napoli inanellava sette vittorie consecutive. Questo periodo si era interrotto con due pareggi e un infortunio che aveva obbligato Conte a rivedere il modulo di gioco.