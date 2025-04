L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla complessa questione legata allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal quotidiano, esiste la possibilità che il terzo anello, chiuso da oltre due decenni, venga riaperto. Tuttavia si tratta di una prospettiva valutata in ottica futura. L’intenzione è di analizzare la situazione nell’eventualità di sviluppi futuri, guardando già a Euro 2032. Il Comune sta effettuando sopralluoghi sul terzo anello del Maradona, chiuso 21 anni fa per delle fastidiose vibrazioni, ma non per un problema di sicurezza, come chiarito da Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile. Un gruppo di esperti sta collaborando per studiare una soluzione definitiva per eliminare tali vibrazioni. Si sta conducendo test con il supporto della tecnologia moderna. Se i risultati dovessero confermare le nostre ipotesi si potrebbe incrementare la capienza del Maradona. Circa 8mila posti in più. L’obiettivo è di evitare una riduzione dei posti a sedere durante i futuri lavori di ristrutturazione. Entro la fine del mese avremo una risposta definitiva. Poi si presenterà una relazione al presidente De Laurentiis. Qualora si riuscisse a riaprire il terzo anello temporaneamente, prima dell’inizio dei lavori, lo stadio Maradona potrebbe ritornare ad circa 62mila posti disponibili.