Importanti novità di mercato arrivano da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato. Secondo quanto riportato da Di Marzio ai microfoni di Sky Sport il Milan, che è alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo e ha visto fallire la trattativa con Fabio Paratici per motivi legati alla sua squalifica, avrebbe sondato il terreno per il DS azzurro Giovanni Manna. L’ex dirigente della Juventus che ha un contratto in essere molto lungo sembra aver rifiutato le avance del club rossonero.