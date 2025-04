Buongiorno: “A Napoli mi sono ambientato sin da subito, mi ispiro a Nesta, Maldini e Cannavaro. Romelu l’attaccante più duro”

Il calciatore del Napoli Alessandro Buongiorno è stato intervistato dai microfoni di Betsson Sport direttamente dal centro sportivo azzurro di Castel Volturno. Queste le sue parole: “Direi che sono una persona determinata, che mette il 100% del proprio impegno in quello che fa. Ascolto musica reggaeton e rap, poi arrivando qui a Napoli ho avuto la possibilità di ascoltare più canzoni di Geolier, quindi sono questi i generi che ascolto. Ascolto musica sia nell’hotel quando ancora dobbiamo partire che nel viaggio, ascolto molta musica e cerco di concentrarmi così fino a quando arriviamo allo stadio. Non c’è una canzone in particolare prima della partita, le vario abbastanza e cerco quelle che mi danno più carica. Da piccolo ho guardato tantissimi video dei vari Maldini, Nesta e Cannavaro e mi sono ispirato molto a loro cercando di rubare qualcosa. Penso di assomigliare di più a Nesta tra i 3, mentre a livello più recente un difensore che mi piace molto per carisma e personalità è Sergio Ramos, cerco di rubare qualcosa e ancora oggi li visiono per prendere ispirazione. Quando ero a Torino è stato Lukaku l’attaccante più difficile da marcare, sia alla Roma che all’Inter, molto meglio averlo in squadra. Cerco di guardare molti video e di apprendere notizie sui vari attaccanti per riuscire a fermarli in partita. C’è un app dedicata, o con l’app del mister oppure la utilizziamo noi, è fatta appositamente per noi, e la utilizzo o per vedere le mie azioni o per studiare i movimenti o come prendono di più la palla gli attaccanti. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Ronaldo ‘Il Fenomeno’, perché ritengo sia stato un campione ed un attaccante fortissimo. A Torino ho lasciato famiglia ed amici, venire qui a vivere da solo è stato diverso, ma qui ho conosciuto molte persone che mi hanno fatto sentire subito a casa, anche perché ho parenti qui, i miei nonni sono di qua, nonna provincia di Napoli mentre nonno è di Avellino, quindi i miei zii e cugini di papà sono qui mentre i nonni a Torino. Nonna è di Cardito. Mi ha colpito la voglia che ci trasmette Conte, il modo di comunicare, la cazzimma, ma soprattutto il fatto che sia molto aperto al dialogo e a parlare con i giocatori, una cosa molto difficile per allenatori del suo calibro, sempre molto disponibile ma ci chiedo molto sull’andare forte, sull’atteggiamento da tenere, e sono i fattori che mi piacciono di lui oltre la parte tecnica. In una giornata al mare mi porterei Di Meret, a vedere un film a casa Raspadori e Meret, sono i più tranquilli. In una gita in montagna porterei Cyril Ngonge. Sono tutti ragazzi bravi e scherzosi a cui piace ridere, sono uno dei primi a mettermi in mezzo, ci divertiamo anche a creare meme su cose che succedono internamente, e questi meme li mettiamo sul gruppo o li stampiamo e li portiamo qui. I post che metto sui social sono sempre concentrati sul calcio, della mia vita privata non posto nulla, i commenti postivi fanno piacere, ma non sempre riesco a rispondere a tutti, faccio il possibile per farlo. Ognuno vive diversamente gli articoli, se mi fanno tanti complimenti non mi esalto, se invece mi criticano non mi abbatto, ma non li guardo troppo, al massimo sono i miei amici che me li inviano nella maggior parte dei casi. Mi esce un sacco di calcio sui social, scacchi perché mi piace giocare a scacchi e sport in generale. Io studio, gioco a scacchi, piacciono i giochi da tavolo, soprattutto se sono con gli amici, mi piacciono molto le escape room, poi abbiamo due boss dei giochi da tavolo che sono Meret e Simeone, e gioco alla play per rimanere in contatto con i miei amici, poi una volta sono andato al cinema con Simeone. Il mio film preferito è un thriller spagnolo che si chama Contrattempo, di recente non ho visto serie tv ma in passato ho visto Prison break e altre serie tv classiche. Ho provato la pizza in tutte le salse, prendo sempre salsiccia e patate bianca, poi mi piace la pasta e patata con la provola, ho provato i babà, i via col vento e le graffe. Siamo spesso al campo, arriviamo a casa nel tardo pomeriggio, però ogni volta che esco sono ben contento quando mi chiedono foto o autografi, poi sono andato spesso sul lungomare o in centro città, sono cose che faccio. Ho imparato i proverbi napoletani, ‘O Pulcnell o vern sul quann va ncarrozz’, poi ‘Chiu scur ra mezzanott nun po vni’, poi ‘Amm Faticà’ che è lo slogan del mister e poi ‘Ricett o pappc vicin a noc ramm o tiemp ca t sprtos’. Ciao a tutti i tifosi del Napoli, un abbraccio e sempre Forza Napoli”.