L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Alex Meret, annunciando che l’accordo è ormai prossimo. Secondo il quotidiano, il Napoli sta lavorando per blindare il portiere, e ormai non ci sono più dubbi in merito. Il rinnovo è praticamente definito: si attende solo la firma e l’annuncio ufficiale. L’intesa è stata raggiunta, e Meret prolungherà per altre due stagioni, fino al 2027. Si parla di un accordo biennale secco o con un’opzione aggiuntiva, dettagli che verranno messi nero su bianco rispettando la volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in azzurro e del club di confermarne l’importanza. Arrivato al Napoli nel 2018, Meret ha collezionato 205 presenze e si prepara a consolidare il suo ruolo di leader e veterano all’interno del gruppo. Con la reputazione di specialista nei calci di rigore, Meret si conferma un punto di forza della squadra.