L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Billy Gilmour. Secondo il quotidiano Gilmour è salito in cattedra in queste ultime giornate di campionato. Lo scozzese ha sostituito ottimamente Frank Zambo Anguissa, anche se entrambi hanno giocato titolari contro il Milan, in quanto c’èra l’assenza improvvisa di McTominay. Quindi ora sorge il dubbio di chi giocherà adesso tra Gilmour e Anguissa a centrocampo. Fino a un certo punto sono stati sistematicamente in tre, ma la progressiva crescita di Gilmour, regista e incontrista e domenica anche rifinitore per Lukaku, seminerà dubbi di formazione a cominciare da lunedì. Nel momento in cui McTominay sarà recuperato, uno dei posti diventerà suo. E con Lobotka a dettare i primi ciak al centro del tris, l’ultima casella sarà un affare tra Gilmour e Anguissa, tornato dall’inizio con il Milan dopo quattro partite out. L’abbondanza, però, è un bene. Conte finalmente non vedeva l’ora.