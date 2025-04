L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il futuro mercato in casa Napoli, soffermandosi sulle ultime novità. La concorrenza per Oumar Solet dell’Udinese sembra crescere, soprattutto dopo il magnifico gol segnato contro l’Inter domenica scorsa. Secondo il quotidiano, in casa Inter Solet è considerato una prima scelta, superando nelle preferenze il compagno Bijol. Tuttavia, il vero ostacolo sarà rappresentato dalla richiesta dell’Udinese, che punta a realizzare un affare importante dopo aver ingaggiato il giocatore a parametro zero. È molto improbabile che il prezzo scenda sotto i 20 milioni di euro. Dopo la risoluzione del suo contratto con il Salisburgo, Solet è stato tesserato dall’Udinese e ha iniziato a giocare da gennaio. Il suo rendimento da allora è stato quasi impeccabile. Il difensore francese figura anche tra i principali obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Il suo profilo piace, così come quello di Gatti, sia a Conte sia al club partenopeo, mentre il direttore sportivo Manna è già al lavoro per valutare le mosse future.