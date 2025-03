Romelu Lukaku: quota 400 e non vuole fermarsi

Con la maglia del Napoli addosso e lo sguardo deciso di chi sa lasciare il segno, Romelu Lukaku festeggia un traguardo che pochi possono vantare: 400 gol in carriera tra club e nazionale. Un numero che racconta molto più di una semplice statistica – è la fotografia di un attaccante che ha lasciato il segno ovunque sia andato.

Dall’esplosione all’Anderlecht (41 gol), al dominio fisico e tecnico in Premier League con Everton (87) e Manchester United (42), passando per il Chelsea (15) e il West Bromwich Albion (17). In Italia, ha infiammato San Siro con 78 reti per l’Inter e poi si è confermato alla Roma (21), prima di approdare al Napoli dove ha già timbrato 11 volte. Ma è con la maglia del Belgio che Lukaku ha costruito una delle sue pagine più belle, diventando il miglior marcatore della storia della Nazionale con ben 88 gol.

Romelu è più di un semplice centravanti: è potenza, tecnica, e fame di rete. E con la stagione ancora in corso, quei 400 gol sono solo una tappa.