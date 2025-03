Lavezzi sui social – ” Che emozione tornare a casa, è stata una notte molto speciale per me ! “

Ezequiel Lavezzi. Un nome che fa riaffiorare dolci ricordi ai tifosi azzurri, uno dei primi idoli della nuova generazione. Ieri, il campione argentino era presente allo stadio Maradona per tifare il Napoli, e ha deciso di ringraziare la società e i tifosi con un post su Instagram. Di seguito le parole del ” Pocho” :

” Che emozione tornare a casa e essere accolto con tanto affetto da voi. È stata una notte molto speciale per me, per questo riconoscimento e per ritrovare persone a cui voglio molto bene. E per renderla ancora più bella, una grande vittoria. Complimenti a tutti! Grazie SSC Napoli. “