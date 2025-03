Il Napoli valuta Florentino Luis: possibile colpo dal Benfica per il centrocampo di Conte

Il Napoli si muove sul mercato in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti dalla dirigenza partenopea spunta il nome di Florentino Luis. Il centrocampista portoghese del Benfica sarebbe stato proposto alla squadra di Antonio Conte, che sta valutando con attenzione le possibili operazioni per rinforzare la mediana.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, il giocatore classe 1999 sarebbe stato offerto sia al Napoli che alla Juventus. Florentino Luis ha un contratto con il Benfica fino al 2027, ma il club lusitano potrebbe decidere di cederlo nella prossima finestra di mercato, per monetizzare prima della scadenza naturale dell’accordo.

Un profilo di esperienza internazionale

Florentino Luis è un centrocampista difensivo con esperienza sia nel campionato portoghese che nelle competizioni europee. Nonostante i suoi 25 anni, ha già accumulato diverse presenze in Champions League e in nazionale, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il Napoli, alla ricerca di giocatori pronti per il progetto tecnico di Conte.

L’obiettivo della dirigenza partenopea è quello di costruire una squadra competitiva per tornare a lottare ai vertici della Serie A. Florentino Luis potrebbe essere un tassello importante per garantire equilibrio e solidità al centrocampo, qualità fondamentali nello schema tattico di Conte.

La strategia del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando diversi profili per rinforzare la squadra, e il nome di Florentino Luis è tra quelli attenzionati. Il Benfica chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il suo centrocampista, una cifra importante che potrebbe portare il Napoli a valutare alternative sul mercato.

Tuttavia, se le condizioni economiche dovessero essere favorevoli, il club azzurro potrebbe decidere di affondare il colpo e assicurarsi un centrocampista di qualità ed esperienza. Resta da vedere se il Napoli deciderà di puntare con decisione su Florentino Luis o se preferirà esplorare altre opzioni per il proprio centrocampo.