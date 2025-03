Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni:

“ Capitolo Solet, ci sono sette squadre sul calciatore, ma il Napoli ha sorpassato tutti ed in questo momento è in pole position. Sta al Napoli affondare il colpo e potrebbe chiudere quest’altro acquisto dopo quello di Marianucci. Da ciò che mi risulta Conte ha dato il suo ok per lanciare l’assalto al difensore francese. “