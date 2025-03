Di Lorenzo in conferenza: “Siamo un grande gruppo, c’è un aspetto da migliorare…”

Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ha parlato al termine di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Questa squadra ha sempre affrontato e superato le difficoltà. Stasera mancavano giocatori importanti, ma siamo un gruppo unito e forte, chiunque gioca fa bene perché ci alleniamo bene”.

“Non è semplice comandare il gioco per 90 minuti. Oggi affrontavamo una squadra molto forte che in qualsiasi momento può metterti in difficoltà. Ci sta soffrire, ma l’importante è essere uniti”.

“Il gol è frutto del lavoro che facciamo, anche il mister è contento. Con Matteo c’è una grande intesa giocando da tanto insieme. Theo e Leao sono giocatori forti che possono sempre metterti in difficoltà, ma siamo stati molto attenti”

“Potevamo fare il terzo gol, quest’anno soffriamo sempre fino alla fine. Dobbiamo cercare di chiudere le partite il prima possibile perché contro queste squadre è sempre difficile e rischi di subire gol”