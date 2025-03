Conte in conferenza: “Onore ai miei ragazzi che sono ancora lì a rompere le scatole! Mi sento un allenatore molto più bravo. Sulle condizioni di Lobotka…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Milan:

“Quando succedono episodi come quello di oggi, che perdi giocatori il giorno stesso la partita e sei costretto a cambiare tutto ciò che avevi preparato maledici di fare l’allenatore. Siamo stati bravissimi perché avevamo tante assenze e abbiamo cambiato il modulo che avevamo preparato durante la settimana. Anguissa non doveva partire dall’inizio e abbiamo rischiato anche Neres che non giocava più di un mese e mezzo. Poi nel secondo tempo, quando sono mancate le forze a Frank e David, e anche quando è uscito Lobotka è diventata difficile. Complimenti a chi è entrato perché non era facile”.

“Oggi abbiamo conquistato 3 punti importantissimi, siamo rimasti in scia dell’Inter e abbiamo tanti punti di vantaggio sulla zona CL, obiettivo non scontato ad inizio anno. Bisogna dar merito a questi ragazzi, è stato molto importante allungare sul quinto posto. Ora bisogna recuperare tutti i giocatori, perché se abbiamo tutti a disposizione possiamo dar fastidio. Le ultime partite abbiamo affrontato un periodo molto duro, diamo merito a questi ragazzi perché siamo ancora lì a rompere le scatole. Il primo tempo è stato fantastico, bisogna resistere per 90 minuti”.

“L’anno scorso non allenando ho potuto studiare tanto e penso che il periodo fermo mi abbia fatto benissimo. Ciò che mi è accaduto quest’anno non mi era mai successo, cambiare tanti moduli durante l’anno è qualcosa di complicato. Devo ringraziare la pausa dell’anno scorso perché ora mi sento un alletore molto più forte. Tutto ciò che ho imparato l’anno scorso lo sto mettendo il pratica quest’anno ed i ragazzi sono sempre stati fantastici e disposti a seguirmi sempre. Sono stato molto fortunato. Ho ampliato il mio bagaglio di conoscenza

“Lobotka è uscito per crampi, Anguissa era molto stanco invece. Non dovremmo aver avuto infortuni”