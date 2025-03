L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato un punto cruciale in ottica del prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano la società azzurra, pur concentrandosi sul concludere al meglio la stagione, è già al lavoro per pianificare le mosse in vista del mercato estivo. L’obiettivo dichiarato è rafforzare in modo significativo la rosa a disposizione di Conte, con diversi nomi già annotati sul taccuino degli operatori di mercato. In particolare, il Napoli avrebbe già avviato contatti con la dirigenza dell’Udinese per discutere dell’attaccante Lorenzo Lucca. Questa scelta potrebbe rappresentare una strategia per anticipare e sorprendere le altre squadre interessate al giocatore. Tuttavia, il club friulano è stato chiaro. Lucca non lascerà Udine per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, un valore che di certo pone l’acquisto tra le operazioni più dispendiose. Sul fronte ingaggio, invece, il Napoli non incontrerebbe particolari problemi nel convincere l’attaccante. Attualmente, Lucca percepisce uno stipendio contenuto per gli standard del club azzurro, che sarebbe disposto a offrirgli ben oltre il doppio per portarlo all’ombra del Vesuvio.