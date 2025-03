L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le probabili scelte di mister Conte in vista della sfida di domani contro il Milan. Gli azzurri puntano alla vittoria per mantenersi agganciati al primo posto in classifica. Per quanto riguarda l’attacco, resta aperto il ballottaggio tra Raspadori e Neres. Il brasiliano è arruolabile, ma il tandem Raspadori e Lukaku si è dimostrato efficace: quattro gol in due durante gli impegni con le nazionali. Neres torna dunque a disposizione dopo l’infortunio e sarà tra i convocati, però Conte vuol dare continuità alla coppia che ha brillato nelle ultime cinque gare. Raspadori, definito l’uomo della svolta dopo l’assenza di Neres, ha giocato da titolare in tutte le partite dal 15 febbraio, mettendo a segno tre reti oltre a impressionare nell’ultima gara dell’Italia, dove ha servito un assist a Kean e realizzato un gol su rigore. Il giovane attaccante attraversa un periodo di forma straordinario, e Conte intende sfruttarlo al massimo. Schierato accanto a Lukaku, ha dimostrato di saper muoversi non solo alle spalle del centravanti belga ma anche al suo fianco. Anche Lukaku è tornato rigenerato dagli impegni internazionali. Con tre gol realizzati e un discorso motivante rivolto ai compagni prima del rientro il belga si presenta in grande spolvero. A un solo gol dai 400 in carriera Big Rom continua a essere una figura chiave nel reparto offensivo grazie al suo altruismo e alla capacità di creare occasioni per i compagni. L’intesa tra lui e Raspadori cresce partita dopo partita, e sarà fondamentale per consentire al Napoli di puntare al successo domani.