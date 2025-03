L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione attuale del Napoli, evidenziando le sue ambizioni in campionato. Il club azzurro punta a chiudere il torneo di Serie A nelle posizioni più alte e si presenta come una squadra che potrebbe conquistare lo Scudetto. Molti ragazzi presenti in rosa hanno già assaporato questa vittoria con Spalletti nel 2023. Tra questi spiccano Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano, Raspadori e Simeone. Questi conoscono l’intensità emotiva che accompagna un titolo di Serie A, avendo già vissuto l’entusiasmo della città, i festeggiamenti e l’atmosfera del 2023. La solidità di questo nucleo rappresenta una base fondamentale per le ambizioni del club in questa stagione. Oltre a loro, ci sono anche nuovi innesti. Infatti c’è Romelu Lukaku, vincitore con l’Inter nel 2021 e vincitore con l’Anderlecht nel 2010. C’è Scott McTominay, figura cresciuta nel Manchester United e abituata alla pressione dei grandi palcoscenici. David Neres e Okafor sono altri due elementi fondamentali: il brasiliano ha conquistato titoli con l’Ajax sia col Benfica, mentre lo svizzero porta in dote i trionfi ottenuti al Salisburgo. Ora, con Conte in panchina, la squadra ha ritrovato motivazione e spirito competitivo dopo una stagione difficile. Il Napoli sembra avere tutte le carte in regola per lottare fino alla fine contro l’Inter, con la speranza di strappare lo Scudetto dai nerazzurri.