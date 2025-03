L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità riguardanti la formazione del Napoli. Secondo quanto riportato, Neres sarà nuovamente disponibile dopo 49 giorni, ma il suo reinserimento avverrà gradualmente. Situazione simile per Anguissa, rientrato dagli impegni con il Camerun senza aver disputato neanche un minuto. Il camerunense non è ancora in forma, motivo per cui Conte dovrebbe continuare a puntare sul duo Gilmour-Lobotka in mediana. Il Napoli ripartirà domani dal 4-2-3-1 come contro il Venezia, prima della sosta. Prevista ancora la presenza di McTominay in una posizione di mezzala esterna a sinistra, con Raspadori dietro a Lukaku, Politano schierato sulla destra e Gilmour a fianco dell’ormai imprescindibile Lobotka. Gli ultimi dubbi di formazione riguardano la fascia sinistra, dove si deciderà tra Spinazzola, rimasto a Castel Volturno durante la sosta, e Olivera, reduce dalle fatiche con la nazionale. Quest’ultimo è reduce da 56 minuti contro la Bolivia a un’altitudine di 4.150 metri tornato in gruppo solo giovedì.