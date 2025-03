Napoli-Milan: le formazioni del big Match della 30ª giornata di Serie A

Il campionato di Serie A entra nel vivo e la 30ª giornata offre una sfida imperdibile: Napoli-Milan, in programma domenica 30 marzo 2025 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli: scudetto nel mirino

Il Napoli di Antonio Conte, in piena lotta per il titolo, arriva a questo big match con grande determinazione. La pausa per le Nazionali ha permesso ai partenopei di ricaricare le energie, e il ritorno dei tifosi al Maradona promette di essere il dodicesimo uomo in campo. Inoltre, il risultato dell’Inter, impegnata contro l’Udinese, potrebbe aggiungere ulteriore pressione o motivazione, a seconda dell’esito.

La squadra partenopea schiererà un 3-5-2 con un attacco pesante formato da Raspadori e Lukaku, supportati da un centrocampo solido con Lobotka, Gilmour e McTominay. Il tecnico Conte punta sulla continuità, lasciando Neres e Anguissa inizialmente in panchina, pronti a subentrare per cambiare le sorti della partita.

Milan in corsa per il quarto posto

Dall’altro lato, il Milan di Sergio Conceiçao cerca una riconferma dopo le vittorie contro Lecce e Como. I rossoneri sono in piena corsa per il quarto posto e per l’agognata qualificazione alla prossima Champions League.

La formazione rossonera, schierata con un 4-2-3-1, vedrà Abraham favorito su Gimenez in attacco, supportato da un reparto offensivo che comprende Pulisic, Reijnders e Leao. A centrocampo, probabile maglia da titolare per Bondo, ma occhio al possibile ritorno di Loftus-Cheek dal primo minuto.

Gli ultimi aggiornamenti

Nel Napoli, il rientro di Anguissa e Neres offre soluzioni importanti a gara in corso, ma entrambi non partiranno titolari. Per il Milan, pesano le assenze di Emerson Royal, infortunato, e Musah, squalificato. Il resto della squadra è al completo, pronta a dare battaglia.

Dove vedere Napoli-Milan

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.



Canale TV: DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky, per chi ha attivato Zona DAZN).

Streaming: Disponibile su dispositivi mobili tramite l’app DAZN o collegandosi al sito ufficiale.

Napoli-Milan, un match cruciale

Non sarà solo una sfida tra due grandi club, ma una partita che può cambiare il destino della stagione per entrambe. Da una parte, il Napoli sogna di riportare lo scudetto ai piedi del Vesuvio; dall’altra, il Milan vuole tenere viva la lotta per la Champions. Una serata di grande calcio è garantita, con emozioni e colpi di scena assicurati.