Conte ritrova Anguissa e Olivera, out Contini

Il Napoli continua la sua preparazione al centro sportivo di Castel Volturno in vista del big match di campionato contro il Milan, in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Un appuntamento cruciale per gli azzurri, che puntano a consolidare il proprio cammino in Serie A contro una delle avversarie più temibili della stagione.

Rosa al completo: Conte ritrova tutti i nazionali

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, Antonio Conte può finalmente lavorare con il gruppo al completo. Come comunicato ufficialmente dal Napoli, anche Zambo Anguissa e Mathias Olivera, gli ultimi due giocatori impegnati con le rispettive selezioni, sono rientrati in città. “Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”, si legge nella nota del club.

Il ritorno di Anguissa e Olivera rappresenta un’importante iniezione di energia e qualità per Conte, che potrà contare su una rosa completa per affrontare i rossoneri. Entrambi i giocatori, reduci da prestazioni di livello con le proprie nazionali, si sono subito uniti al gruppo per preparare nei minimi dettagli la sfida di domenica sera.

Verso il Milan: concentrazione massima per il big match

La gara contro il Milan rappresenta un test fondamentale per il Napoli, non solo per i punti in palio, ma anche per confermare la propria competitività nei momenti decisivi della stagione. Antonio Conte sta lavorando intensamente sulla strategia da adottare contro una squadra che, nonostante alcuni alti e bassi, resta tra le migliori del campionato.

Il ritorno dei nazionali, oltre a garantire soluzioni tattiche più ampie, permette al tecnico salentino di scegliere tra diverse opzioni sia a centrocampo che in difesa. Anguissa, con la sua fisicità e capacità di recupero palla, sarà un tassello chiave nella sfida contro il dinamismo del centrocampo milanista, mentre Olivera fornirà sicurezza e spinta sulla fascia sinistra.

Un Diego Armando Maradona pronto a fare la differenza

Domenica sera il Napoli avrà anche dalla sua parte il calore dei tifosi, che riempiranno lo stadio Diego Armando Maradona per sostenere la squadra in una delle partite più sentite della stagione. Il pubblico partenopeo, da sempre il “dodicesimo uomo in campo”, sarà un elemento fondamentale per spingere gli azzurri verso una prestazione di alto livello.

Obiettivo continuità

Dopo un periodo di alti e bassi, il Napoli di Conte è chiamato a dimostrare continuità di risultati e prestazioni. La sfida contro il Milan rappresenta un’occasione importante per misurare le ambizioni della squadra e per lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti. Con il gruppo al completo e la grinta di Antonio Conte in panchina, gli azzurri si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro stagione, puntando a confermare il Diego Armando Maradona come un fortino inespugnabile.