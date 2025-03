TuttoSport – L’Inter non vuole abbandonare la pista Raspadori: il Napoli chiede Frattesi

Giacomo Raspadori è ancora nei piani dell’Inter.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport a tal proposito, secondo cui l’attaccante rientrerebbe nei piani nerazzurri. Il Napoli dalla propria parte vorrebbe Frattesi: “Non perché il Napoli lo voglia cedere, ma perché potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a un obiettivo come Davide Frattesi. Conte, se dovesse continuare il suo percorso sotto il Vesuvio, si aspetta rinforzi importanti da parte del club e uno dovrà essere a centrocampo dove mancano alternative di livello ad Anguissa e McTominay. Il Napoli aveva sondato il terreno a gennaio, ricevendo non tanto un no da parte dell’Inter, quanto una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni”.