Neres al CorSera – ” Giocherò contro il Milan ? Decide il mister. Il compagno più forte è… “

David Neres ha rilasciato un’intervista in esclusiva per il Corriere della Sera, dove ha parlato dei suoi compagni di squadra, di Conte e del campionato italiano. Eccone un estratto :

Rientra da un infortunio dopo 50 giorni. Giocherà col Milan domenica? ” Lo spero ma decide Conte, ovviamente “.

La squadra più forte? ” L’Inter come organico. Col Napoli non ci ho giocato contro ma col Benfica l’ho incrociato tre volte e mi ha fatto impressione. Bastoni mi ha messo in difficoltà “.

È vero quello che si dice sui suoi allenamenti durissimi? ” Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora “.

Il compagno di squadra più forte. ” Lukaku, leader in campo e nello spogliatoio. Poi Lobotka, prezioso per noi “.

È lei l’erede di Kvara? ” Io sono David Neres, nato a San Paolo cresciuto col mito di Messi e Ronaldinho. Kvara è un top player. Uno di quei giocatori fondamentali per un club. Come persona e come amico mi è dispiaciuto sia andato via “.

Un pregio e un difetto di Conte. ” Per carità… Mi piace tutto di lui! Tira fuori la versione migliore di me. “