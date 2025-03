Gazzetta – Conte non mollerà la presa: sogno scudetto ancora aperto, la sua storia insegna

Antonio Conte vuole vincere e questo è un suo dato di marchio.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, questa caratteristica è una certezza per il Napoli, che, secondo la storia e la carriera del suo stesso allenatore, proverà a coronare ancora una volta il sogno scudetto, avverosatosi due anni fa: “Antonio Conte non parla mai a caso. E oggi quel “fidatevi di me” sussurrato sul finale della conferenza post Fiorentina, assume ancora più valore. Se c’è un motivo per cui il Napoli può credere ancora davvero nello scudetto, quello è proprio Conte: l’allenatore più scudettato di questo campionato. E allora avanti con fiducia, perché è il passato di Antonio a mandare un messaggio forte al popolo napoletano”.