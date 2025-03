CorrSport – Neres ritorna tra i convocati, Raspadori vuole la conferma: le ultime

Giacom Raspadori sta brillando con il Napoli e con la Nazionale.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il ritorno di Neres potrebbe cambiare delle dinamiche ma l’ex Sassuolo vuole la conferma dal 1′: “Dibattito aperto, tavolo tecnico e tattico: l’asso brasiliano è pronto, ma il Jack di Raspadori lo è già da un po’. Scintillante con il Napoli e in Nazionale, mai cosi bello di giorno e di notte perché mai come in questo periodo s’è mosso in un attacco a due punte a prescindere dalla difesa a tre, a tre e mezzo o a quattro come a Venezia”.