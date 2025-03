Festa di compleanno in casa azzurra per Leonardo Spinazzola, che oggi spegne 32 candeline. Il difensore, originario di Foligno, è nato il 25 marzo 1993. Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono agli auguri per celebrare questa giornata speciale.

Spinazzola, al suo esordio stagionale con il Napoli, ha finora collezionato 23 presenze in maglia azzurra, arricchite da un gol e un assist.

Buon compleanno, Leo!