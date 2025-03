L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro il Milan. Il quotidiano evidenzia un grande dubbio per il tecnico riguardo alla formazione da schierare domenica. Tra le ipotesi principali, si parla del ritorno di Neres e della possibilità di adottare nuovamente il 4-3-3. Tuttavia, risulta complicato rinunciare a Raspadori, che ha confermato il suo grande momento di forma segnando anche in Nazionale. Il recupero di Neres potrebbe favorire il ritorno al tridente offensivo, offrendo a Conte nuove opzioni da sfruttare. Rimane però l’incognita legata a Raspadori, ancora parte di un rebus da risolvere. Neres, invece, sembra essere la chiave del 4-3-3. Il brasiliano tornerà a disposizione dopo cinque giornate di assenza, permettendo al tecnico di ripristinare l’attacco a tre punte. Nonostante ciò, la brillante emergenza rappresentata da Raspadori rende difficile escluderlo dai titolari.