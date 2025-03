L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento che sta vivendo Romelu Lukaku. Secondo il giornale, l’attaccante belga è impaziente di essere determinante nella sfida contro il Milan. La tradizione sembra giocare dalla sua parte. Infatti Lukaku ha sempre segnato contro il Milan quando Conte era il suo allenatore, riuscendoci in tutte e sei le occasioni. Cinque reti sono arrivate in campionato e una in Coppa Italia. In totale, nelle tredici partite disputate contro i rossoneri durante la sua esperienza in Italia, Lukaku è andato in gol solo sotto la guida di Conte. Grazie alla doppietta di domenica contro l’Ucraina, Lukaku ha raggiunto quota 399 gol in carriera, tra nazionale e club. Il traguardo delle 400 reti è dunque vicinissimo, e potrebbe essere tagliato già nella partita di domenica contro il Milan. Il Napoli ha bisogno dei gol del suo centravanti. Infatti l’unica vittoria degli azzurri nelle ultime sette giornate è coincisa con una rete di Lukaku contro la Fiorentina. Inoltre, ogni volta che Big Rom ha segnato in maglia azzurra, il Napoli ha vinto: dieci partite su dieci.