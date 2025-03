McTominay dal ritiro della nazionale – ” Il trasferimento al Napoli mi ha migliorato ? Ecco cosa ne penso “

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una breve intervista dal ritiro della sua nazionale. Ecco le sue dichiarazioni :

” Il mio trasferimento al Napoli mi ha migliorato? Direi che potenzialmente lo ha fatto. Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso e anche su tante cose diverse fuori dal campo, cosa di cui sono molto grato. “

Si è poi espresso in merito al mister della nazionale scozzese, elogiandolo: “ Gli sono grato, è il motivo per cui ho giocato così bene e il motivo per cui amo venire in ritiro. Lui ha la capacità di rendere l’atmosfera sempre incredibile. “