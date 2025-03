Manna valuta due possibili cessioni: ecco di chi si tratta

Il Napoli si prepara a una possibile rivoluzione nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando la cessione di due attaccanti: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.​

Giovanni Simeone, noto come il “Cholito”, ha espresso il desiderio di trovare una squadra che gli garantisca maggiore continuità di impiego. Già durante la finestra di mercato invernale, l’attaccante argentino aveva attirato l’interesse di diversi club, tra cui il Torino, ma il Napoli ha preferito rimandare qualsiasi decisione al termine della stagione in corso.​

Per quanto riguarda Giacomo Raspadori, il suo futuro dipenderà fortemente dalle scelte tattiche che il Napoli adotterà nel prossimo campionato. Se l’allenatore opterà per un modulo a due punte, Raspadori potrebbe ritagliarsi un ruolo da titolare. In caso contrario, non è da escludere la possibilità di una sua cessione, qualora non rientrasse nei piani tecnici della squadra.​

Queste potenziali mosse di mercato riflettono la volontà del Napoli di rinnovare e rafforzare la rosa, adattandola alle esigenze tattiche future e alle ambizioni del club. I tifosi azzurri seguiranno con attenzione gli sviluppi delle trattative, sperando che le scelte della dirigenza possano portare a una squadra ancora più competitiva.