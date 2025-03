Sky, Anguissa fuori forma! Conte ha un’idea per il rush finale

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo l’infortunio subito dopo la gara contro il Como, sarebbe ancora fuori forma. Il camerunense, è stato comunque convocato dalla sua nazionale per gli impegni eSwatini e Libia, gare valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Secondo Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, Antonio Conte ha un’idea per il rush finale di questo campionato. Il mister azzurro, vuole che in campo vadano i migliori e in vista del Milan, sceglierà di nuovo il doppio play composto dal duo Lobotka-Gilmour.