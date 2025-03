L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio alla partita di domenica prossima contro il Milan. Secondo il quotidiano il Napoli tornerà in campo il 30 marzo per affrontare i rossoneri per la 30ª giornata di Serie A. Conte, ha deciso di abbandonare il 3-5-2 per tornare al 4-3-3. David Neres, che ha continuato ad allenarsi a Castel Volturno, sarà disponibile per la sfida, in cui si prevede appunto l’utilizzo del nuovo assetto tattico. Oltre a Neres, sono pronti a rientrare anche Olivera e Anguissa. Anguissa sta migliorando, anche se non è ancora al meglio, un po’ come Olivera e Neres, con quest’ultimo che non mette piede in campo da un bel po’. Ora però si entra nella fase cruciale della stagione e lo scudetto è in palio. Giovedì salvo imprevisti è previsto il ritorno completo dei giocatori a Castel Volturno: tutti i nazionali saranno già rientrati e, oltre a Olivera arriverà anche Frank Anguissa. Quest’ultimo, protagonista assoluto con cinque gol che hanno arricchito un rendimento strepitoso, è ormai considerato un vero top player.