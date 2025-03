L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le dinamiche del prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro aveva già preso in considerazione l’idea Lorenzo Pellegrini a gennaio e potrebbe tornare all’assalto in estate. Infatti il centrocampista della Roma, rimane un profilo monitorato dal Napoli, anche alla luce della situazione contrattuale del giocatore, con il contratto in scadenza nel 2026. L’ipotesi di un futuro lontano da Roma sembra possibile, con Inter e Napoli che nei mesi scorsi hanno manifestato interesse e sono pronte ad accoglierlo. Tuttavia, sembra che Pellegrini speri ancora in una svolta che gli consenta di continuare in giallorosso. La priorità dunque, resta la permanenza alla Roma, ma non si escludono scenari diversi con un’eventuale separazione.