L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è focalizzata sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club partenopeo punta a rafforzarsi per la prossima stagione con Edon Zhegrova, individuato come il principale obiettivo per le fasce offensive. Il Napoli aveva già fatto un tentativo a gennaio, ma si era scontrato con il Lille, deciso a non lasciar partire il giocatore a metà stagione. Zhegrova, al contrario, si era mostrato aperto al trasferimento. Di recente, lo stesso calciatore ha dichiarato di non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto e spera di poter cambiare squadra in estate. Il suo attuale accordo con il Lille scade nel 2026, e la valutazione del cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. La trattativa dipenderà molto dalla volontà del giocatore e dalla concorrenza sul mercato, che si prevede elevata. Il Napoli, che aveva già avviato contatti in passato, è pronto a riaprire i dialoghi.