Tecnico De Luise: “Ci sono state accelerazioni per l’acquisto del ‘La Piana’ a Castel Volturno, sono stati mandati tecnici dal club”

L’immobiliarista ed ex consigliere del comune di Napoli Antonio Luise ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’acquisto dei terreni che daranno vita alla nuova casa del Napoli. Il club ha accelerato, e ieri ci sono stati alcuni tecnici inviati dalla società azzurra per controllare il carotaggio del terreno. Queste le sue parole: “Ci sono state novità, sono avvenute delle accelerazioni per l’acquisto del ‘La Piana’ a Castel Volturno, per la costruzione del nuovo centro tecnico della società azzurra. Ieri mattina il club ha mandato alcuni tecnici di una società di Milano per fare il carotaggio del terreno. De Laurentiis è scrupoloso, è preoccupato e vuole assicurarsi che nella zona non ci siano rifiuti tossici. I tecnici hanno anche verificato se i terreni sono adatti per la realizzazione dei campi da calcio. Era presente sul posto anche il dottor Francesco Coppola, fresco del cavalierato proprio come De Laurentiis per poter verificare le utenze, gli allacci alle fogne e alla corrente elettrica, ovvero condizioni importanti per verificare e velocizzare la costruzione della struttura. C’è anche un’altra importante novità, sembra che ci sia un atto a garantire un prolungamento della linea ferroviaria da Napoli a Mondragone e che consentirebbe una fermata della stazione proprio alle spalle di questa zona. Sarebbe molto importante perché consentirebbe ai ragazzi del vivaio di raggiungere in maniera serena e veloce la zona. Al 90% la trattativa dovrebbe chiudersi, riuscendo a definire per aprile l’acquisizione si potrebbe iniziare con i lavori già in estate, visto che la destinazione urbanistica dei terreni è già adatta per un centro sportivo. Il Napoli sarebbe pronto ad abbattere e poi ricostruire gli edifici che si trovano nella zona di La Piana, dove attualmente sorgono fabbricati fatiscenti. Si vuole abbattere e ricostruire in quella zona proprio per riuscire ad accelerare la realizzazione del centro sportivo che prevede una forestiera sia per la prima squadra che per le giovanili”.