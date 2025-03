Politano protagonista al San Siro: il suo assist è per Tonali che firma l’1-0

Lo stadio San Siro s’illumina già nei primi minuti del match grazie a Sandro Tonali che mette a segno, ma il vero protagonista dell’azione è Matteo Politano. L’esterno del Napoli è autore di un assist decisivo che porta l’Italia in vantaggio per 1-0 contro la Germania in un’amichevole di prestigio al nono minuto di gioco.

La rete azzurra nasce da un’intuizione di Alessandro Bastoni, che dalla sinistra cambia gioco servendo Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter attende il momento giusto per servire la sovrapposizione di Matteo Politano. L’esterno azzurro scatta con perfetto tempismo, bruciando il diretto avversario e arrivando prima del portiere tedesco Baumann. Con un tocco preciso d’esterno, Politano scarica il pallone al centro dell’area, mettendo in difficoltà la difesa tedesca. Jonathan Tah, nel tentativo di anticipare Moise Kean, devia involontariamente la palla, che finisce proprio sui piedi di Sandro Tonali.

Il Meazza esplode, ma è l’assist di Politano ad aver fatto la differenza: un mix di velocità, tempismo e precisione che ha spaccato la difesa tedesca e creato l’opportunità decisiva. L’assist di Politano è stato la chiave dell’azione: il suo sprint sulla fascia, unito alla lucidità nel servire il compagno con un tocco di classe, ha reso possibile il gol di Tonali. L’esterno del Napoli ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua capacità di incidere nelle partite importanti.