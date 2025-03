Napoli-Puteolana – Finito l’allenamento congiunto a Castel Volturno, fanno bene Ngonge e Simeone, osservato speciale il rientrante Neres

Termina l’allenamento congiunto svolto a Castel Volturno tra Napoli e Puteolana, dove gli azzurri con meno minuti nelle gambe hanno potuto farsi notare da mister Conte. Non una vera e propria partita tra le due squadre, una partitella dove Ngonge e Simeone hanno ben figurato, con il secondo che segna una marcatura multipla. Osservato speciale David Neres, rientrato dall’infortunio e che contro il Milan sarà convocato dopo non aver voluto rischiare nella sfida con il Venezia. Per mister Conte prove di difesa a 4, con i pochi calciatori rimasti a Castel Volturno prove di 4231 e 433.