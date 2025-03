Italia-Germania – Le formazioni ufficiali del match: mister Spalletti opta per l’attacco Raspadori-Kean

Alle ore 20.45 l’Italia di mister Spalletti scende in campo per i quarti di finale di Nations League contro la Germania allenata da Nagelsmann. Il ct azzurro è a corto di Mateo Retegui, il capocannoniere del campionato è tornato a Bergamo a seguito di un infortunio e al suo posto ci sarà Kean, supportato da Raspadori in un attacco a 2. In mezzo al campo centrocampo a 5, con Politano sull’out di destra e Udogie sull’out di sinistra. Dall’altra parte Nagelsmann deve fare a meno sia di Wirtz che di Havertz e non ha una punta di ruolo, per questo dall’inizio c’è Burkardt, con alle sue spalle Musiala, Sanè e Amiri. Le formazioni ufficiali del match:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Calafiori; Politano; Tonali; Barella; Rovella; Udogie; Raspadori; Kean

Germania – Baumann; Kimmich; Rudiger; Tah; Raum; Gross; Goretzka; Sane; Musiala; Amiri; Burkardt