Sky – Napoli, Gatti tra i primi nomi della lista per la difesa. Attacco, piace Lucca come vice Lukaku

Il Napoli pensa a Federico Gatti come obiettivo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. È quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riportato, il difensore della Juventus è tra i primi nomi nella lista del Ds Giovanni Manna. Dalla sua parte, il Napoli vuole fare un investimento importante per un difensore, a seguito dell’accordo per Marianucci dell’Empoli. Intanto, la societò lavora anche ai rinnovi nel reparto arretrato, tra cui quello di Juan Jesus, in scadenza il 30 giugno 2025. Nel reparto offensivo, invece, piace Lorenzo Lucca come vice di Romelu Lukaku, un nome che però piace anche all’Inter. Come obiettivi futuri, ci sono un centrocampista e un vice di Giovanni Di Lorenzo. Si tratta però di operazioni da concretizzare più in avanti.