Cm.it – ” Clamoroso Napoli, punta a Kean per rinforzare l’attacco ! I dettagli “

Ha del clamoroso la notizia riportata da Calciomercato.it , il Napoli sarebbe interessato a Moise Kean per la prossima stagione. Ecco un estratto dell’articolo.

” Nonostante sia pienamente in corsa per lo scudetto insieme a Inter e Atalanta, il club partenopeo non è del tutto soddisfatto del rendimento di Romelu Lukaku. Se si considera poi che Raspadori e, soprattutto, Simeone potrebbero chiedere la cessione per avere più minutaggio, si capire che il reparto offensivo potrebbe essere rivoluzionato la prossima stagione. Questo a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte, accostato con insistenza al Milan ma anche alla Juventus per un clamoroso ritorno, sulla panchina azzurra. Dopo aver trattato a lungo per il difensore Comuzzo lo scorso gennaio, il patron De Laurentiis è pronto a bussare nuovamente alle porte del club gigliato, stavolta per Moise Kean, provando a trattare una cifra inferiore agli oltre cinquanta milioni della clausola rescissoria. Il giocatore, invece, verrà invogliato con un ingaggio superiore ai 2,5 milioni che guadagna alla Fiorentina e con la prospettiva di giocare la Champions League. “