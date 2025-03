Cds annuncia – ” Nuovo centro sportivo, ci siamo ! Ecco dove sorgerà la nuova casa del Napoli, i dettagli “

Finalmente ci siamo. O ci dovremmo essere, perchè quando si parla di realizzazione di nuove infrastrutture bisogna essere sempre cauti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, rivela che il Napoli ha finalizzato i dettagli per l’acquisizione dei terreni, dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli ha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri: la prossima casa del club sorgerà a La Piana. La Piana di Castel Volturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e sabbia di Pinetamare che da anni fa da sfondo al centro sportivo della squadra. L’accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno così come del vecchio, è stato ormai raggiunto: i termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà al rientro del presidente dagli Stati Uniti. I lavori dovrebbero partire in estate, diciamo tra giugno e luglio. Dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio. E ancora: il nuovo centro sportivo contemplerà ovviamente gli uffici così e tutte le strutture di contorno che fanno parte della quotidianità di una squadra: palestre, magazzini, area medica all’avanguardia, foresteria e ogni di tipo di elemento utile alla vita di una società sportiva tra le top d’Europa. “