Miglior giocatore slovacco – Trionfa Lobotka: “Non me lo aspettavo! Ora testa agli obiettivi di squadra”

Stanislav Lobotka ha vinto il premio come miglior calciatore slovacco del 2024. Il calciatore azzurro ha parlato ai media dopo la premiazione: “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato. Un grazie anche alla mia famiglia, mia figlia e la mia compagna che mi aiuta e mi motiva ogni giorno. Non mi aspettavo di vincere questo premio. David Hancko ha fatto una grandissima stagione sia nel suo club che in Nazionale. Sarei stato ugualmente felice se avesse vinto lui e sono sicuro che il suo pensiero adesso è il reciproco. Se vincerò anche il prossimo anno? Non lo so, l’obiettivo è molto lontano. Adesso sono concentrato sugli obiettivi della squadra. Sicuramente è un qualcosa di molto stimolante”.