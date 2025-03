L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano in casa Napoli si sta lavorando anche in vista del futuro, per creare un organico competitivo in vista della prossima stagione. Tra i giocatori da confermare vi è Alex Meret, il cui contratto è in scadenza a giugno. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca con la firma sul nuovo contratto. Il nodo oltre che sull’ingaggio da garantire al portiere, era legato alla durata. Meret e il suo agente spingevano per un accordo triennale, mentre il Napoli proponeva un biennale. L’intesa dovrebbe essere alla fine un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Meret guadagnerà circa 2,5 milioni a stagione e l’annuncio potrebbe arrivare già prima della partita contro il Milan.