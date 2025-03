L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento che vive Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio nella gara contro il Venezia, ma il primo obiettivo stagionale sembra essere vicino. Non può definirsi proprio un harakiri, ma il Napoli con lo 0-0 si allontana dall’Inter ma rafforza il posto in Champions, viste le cadute di Juventus e Lazio. Riparte da qui Conte perché il ritorno in Europa è praticamente centrato. In estate diceva che tornare in Champions significava eliminare una tra Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Ma ora resta il fascino della lotta scudetto. E Conte non molla. Una sua squadra non alzerebbe mai bandiera bianca a nove giornate dalla fine a 3 punti dalla vetta. C’è poco da dire però di questo Napoli. Ha risposto al meglio quando aveva molte pressioni. Spesso ha steccato allunghi importanti. Domani c’è la ripresa degli allenamenti e Conte dovrà trasmettere la sua carica. E come già a Como e a Verona si è fatto sentire al termine dell’incontro. Anche lui perplesso da questi sbalzi di rendimento e di prestazione.