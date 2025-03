L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato: saranno almeno 7 gli acquisti per la prossima stagione. E la prima urgenza da sistemare resta l’attacco, rimasto orfano di Kvara e quasi sicuramente di Victor Osimhen, da cui arriveranno almeno 75 milioni. In questo scenario, Manna ha già individuato alcuni profili come nuovi centravanti del Napoli. Da alternare con Lukaku, ma su cui costruire il futuro. Giovani, affamati e col gol nel dna. In cima alla lista della spesa compaiono i nomi di Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund, in uscita da Udinese e Manchester United. Il preferito dal club azzurro resta Lucca. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra i club e l’affare potrebbe avere un’accelerata già dal prossimo mese. L’Udinese valuta il suo bomber tra i 35 e i 40 milioni. A Udine guadagna circa 250 mila euro netti a stagione, il Napoli potrebbe quadruplicargli l’ingaggio e metterlo al centro del progetto. Il corteggiamento continua: Napoli vuole un altro gigante per andare a caccia dello scudetto.