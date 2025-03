L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di David Neres. Secondo il quotidiano con questa della pausa delle nazionali Conte avrà modo di lavorare con i calciatori che sono rimasti tra cui vi è Neres. Lui che ha già inciso in modo determinante sul rendimento del Napoli durante la cessione di Kvara e del mercato complicato, dovrà riprovarci tra dodici giorni. Dovrebbe ritornare in campo dopo cinque partite out per l’infortunio muscolare rimediato nel corso della gara con l’Udinese. Ora ci sarà il Milan e Neres è la soluzione che fa tornare al passato per la tattica di Conte ovvero al 4-3-3. Ora Conte farà le sue valutazioni, metterà sulla bilancia ogni tipo di variabile e anche l’impatto che Raspadori ha avuto sulla squadra. E’ chiaro però che l’opportunità di rispolverare il tridente sembra possibile. Il vero erede di Kvara è il brasiliano ed è a lui, alla sua fantasia e alla sua rapidità, che il Napoli potrà appoggiarsi per recuperare incisività in attacco e in zona gol nelle nove partite finali.